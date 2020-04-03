عبد السلام الزغيبي - الليبيون والسخرية من فيروس الكورونا...

2020/04/03 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_السلام_الزغيبي انتبه الفلاسفة القدماء إلى هذه حقيقة بسيطة، وعرّف الكثير منهم الإنسان بأنه "حيوان ضاحك"، وكان بوسعهم أن يعرفوه كذلك بأنه "حيوان يُضحك"..وفي جميع الحالات يبدو الإنسان الباسم أقل قابلية للحرج في مواجهات الحياة.وهكذا فإن الضحك مرتبط ارتباطاً كلياً بالإنسان، إذاً فالإنسان هو مادة الضحك وموضوعه، وهو كذلك مُوَجِهَهُ وهدفه، فالإنسان هو الذي يضحك وهو الذي ينتج هذا الضحك.وفسرت المدرسة ال......

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