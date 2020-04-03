دلور ميقري - حديث عن عائشة: الفصل السابع عشر/ 1

2020/04/03 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري منذ بلوغه سن الرابعة عشرة، دُفع مستو إلى العمل في مشغل النول، المملوك من لدُن شقيقه الكبير.شهادة البروفيه، كانت قد استعصت عليه عندئذٍ، فوجدها الأبُ حجّةً كي يقرر له مستقبله: " في هذا الزمن، العلم لا يُطعم خبزاً وإنما الصنعة "، قالها لابنه بنبرة قاطعة مألوفة.في واقع الحال، أنّ الحاج حسن لم يكن يمقت الشهادة الدراسية ( وهوَ عالم الدين والشاعر )، بل انتابه الوسواس وقتئذٍ بأن أيامه في الحياة ربما أضح......

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