عائشة التاج - الرسالة الروحية من وراء الفيروس.

2020/04/03 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عائشة_التاج في خضم انكماشنا المهين أمام كائن ميكروسكوبي ونحن نسعى للنجاة من اختراقه لمجالنا وأجسادنا الهشة بكل الوسائل ،تذكرت أشخاصا عبروا من حياتي يعانون من تضخم الإيجو ، تكرت أولئك اللواتي يتباهين بحقائبهن الغالية جدا جدا ، بنوع العطر النفيس ، بالألبسة المستوردة من هناك وراء البحار ,,,,,تذكرتهن وهن يحكين بطولاتهن الوهمية في تفاعلهن مع الناس ويمتشقن بين الفينة والأخرى : هل تعرف من أنا ؟ أو يفتخرن بنسبهن الع......

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