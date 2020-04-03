🟠اللكاش: يحذر المواطنين من فايروس سيكون اكثر شدة وفتكا من فايروس كورونا

2020/04/03 | 19:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر النائب السابق محمد اللكاش من أصوات الفتنه التي تنادي بإطلاق سراح المجرمين والقتله من السجون واصفا بان اي عمل من هذا القبيل سوف تكون له تداعيات كبيره على المجتمع […]

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