بلدية طهران تحذر من مخاطر تحول مدمني المخدرات لمراكز متنقلة لنشر كورونا

2020/04/03 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت السلطات الإيرانية عن مخاطر تحول الالاف من مدمني المخدرات الى وسيلة اضافية لانتشار فيروس كورونا.

وأكدت عضو الهيئة الرئاسية في بلدية العاصمة طهران زهراء نجاد بهرام في تصريح، ان من الممكن ان يتحول أحد عشر الف مدمن إلى مراكز متنقلة لنشر الفيروس على حد وصفها، بعد إغلاق مركز إيواء المدمنين، مبينة ان بلدية العاصمة طالبت بشكل رسمي لجنتي مكافحة المخدرات وكورونا، بإيجاد ومأوى المدمنين المنبوذين من قبل عائلاتهم.

وجاء تصريح بهرام، بعد ان تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه العديد من المدمنين أثناء تجمعهم وتجوالهم في ساحة “شوش” جنوبي طهران، المعروفة بكونها مركزا لترويج المخدرات وتعاطيها.

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