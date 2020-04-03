2020/04/03 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب علي البديري، رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي إلى الاسراع بتقديم كابينته الوزارية الى مجلس النواب وتحديد موعد عاجل من قبل رئاسة البرلمان للتصويت عليها لإنهاء حالة الفوضى في البلاد.

وقال البديري في تصريح إن بعض الأطراف السياسية ما زالت تسعى خلف مصالحها ومكاسبها متناسية الكارثة التي يعيشها الشعب العراقي، وان هذه القوى عليها الخجل من الشعب المسكين، والحذر من ثورة الجياع على تهافت المسؤولين على الكراسي لأن الوضع يسير الى المجهول، مشيرا الى أن المسؤولين هدفهم خدمة الاجندات الخارجية وتحقيق المكاسب وليس قتل فيروس كورونا.

وأوضح البديري أن الحكومة المقبلة هي حكومة محددة بفترة زمنية قصيرة لا تتجاوز العام وبأهداف محددة ايضا بالتالي فان القصص المثيرة للسخرية والعناد الذي يمارسه البعض في محاولة لعرقلة تمرير المكلف الحالي والسعي الى العراق للمربع الأول هو أمر معيب، فيما شدد على ضرورة قيام رئاسة البرلمان تحديد موعد قريب لانعقاد جلسة للتصويت على الكابينة وترك الخيار لأعضاء مجلس النواب في مسألة التمرير من عدمه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البديري يدعو الزرفي إلى تقديم كابينته الوزارية بشكل عاجل لإنهاء حالة الفوضى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البديري يدعو الزرفي إلى تقديم كابينته الوزارية بشكل عاجل لإنهاء حالة الفوضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).