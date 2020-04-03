تسجيل أكبر حصيلة لوفيات كورونا بيوم واحد يرفع العدد إلى3605 وفاة في بريطانيا

2020/04/03 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل أعلى حصيلة لضحايا فيروس كورونا في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى تسجيل ستمائة واربع وثمانين حالة وفاة يوم أمس، ليرتفع عدد الوفيات إلى ثلاثة آلاف وستمائة وخمس حالات بزيادة بلغت ثلاثة وعشرين بالمئة، وهو ما يمثل اكبر زيادة مسجلة في يوم واحد بالمملكة المتحدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى وصول عدد الإصابات المسجلة إلى ثمانية وثلاثين الفا ومئة وثمانية وستين شخصا، بعد تسجيل أربعة آلاف وأربعمائة وخمسين إصابة جديدة.

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