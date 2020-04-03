تسجيل 562 حالة وفاة جديدة بكورونا في ولاية نيويورك

2020/04/03 | 19:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، بتسجيل 562 حالة وفاة جديدة في آخر 24 ساعة، ليرتفع عدد الوفيات بالولاية إلى 2935.

وأضاف كومو أن عدد الإصابات المسجلة في الولاية ارتفع إلى 102863 بعد أن كانت 92381 حالة أمس الخميس.

ولفت كومو إلى أن القفزة المسجلة في عدد الوفيات تعتبر سابقة منذ بدء تفشي الفيروس في الولاية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ257379 حالة، و6558 وفاة، فيما تماثل نحو 12 ألف شخص للشفاء.

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