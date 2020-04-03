السودان تحتجز مئات الضباط والجنود بسبب كورونا

2020/04/03 | 19:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حجرت السودان، الجمعة، على مئات الضباط وجنود القوات المسلحة بعد عودتهم من السعودية اثر انتهاء مهمتهم، بحسب ما أعلنه العميد عامر محمد الحسن، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية.

وقال الحسن في تصريحات إنهم شرعوا في ترتيبات "لتوثيق أوضاع 700 من ضباط وجنود القوات المسلحة، محتجزين داخل إحدى السفن الراسية في ميناء بورتسودان بولاية البحر الأحمر، لأغراض الوقاية من كورونا، عقب عودتهم من السعودية بعد انتهاء مهمتهم".



ولم يوضح المتحدث طبيعة المهمة التي انتهت، غير أنه أشار إلى أن السفينة التي تقلهم غير معدة للإيواء وإمكانياتها غير مناسبة للبقاء في البحر، بعد أن قررت السلطات فرض الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يوما.

وأعلن وزير الإعلام السوداني تعديل موعد ساعات حظر التجوال المفروض في البلاد في إطار خطة الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في البلاد.



وجرى تعديل موعد ساعات حظر التجوال لتبدأ من السادسة بدلا من الثامنة مساء.

وكانت وزارة الصحة الاتحادية في السودان أعلنت عن ارتفاع عدد حالات الاشتباه بمراكز العزل، وبلغت 127 حالة حتى يوم الخميس 2 نيسان الجاري.



وكشفت عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا عن طريق المخالطة في السودان، وأوضحت أن عدد الحالات الكلي ارتفع 8 حالات، منها حالتا وفاة سبق الإعلان عنها، مبينة أن التقارير الوبائية أشارت إلى متابعة 2833 شخصا من القادمين من عدد من الدول الموبوءة، عبر مطار الخرطوم منذ الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي، منتشرين في عدد من الولايات.

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