ذي قار.. القوات الامنية تطلق الرصاص الحي لتفريق عشرات المتظاهرين

2020/04/03 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الجمعة، بأن القوات الامنية اطلقت الرصاص الحي لتفريق عشرات المتظاهرين وسط الناصرية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من أهالي الناصرية نظاهروا مساء اليوم وسط المدينة للمطالبة بتوفير مخصصات مالية لهم بعد تعطل مصالحهم وأعمالهم نتيجة حظر التجوال الصحي بسبب فيروس كورونا".

واضاف أن "المتظاهرين قطعوا جسر النصر بالإطارات المحترقة، الامر الذي دفع قائد شرطة المحافظة باعتقال اي شخص يكسر حظر قرار التجوال"، لافتا إلى ان "القوات الامنية اطلقت الرصاص الحي لتفريقهم".

بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الجمعة، عن نتائج العمليات العسكرية لقوات الحشد ضد تنظيم داعش خلال الـ72 ساعة الماضية في 3 محافظات.

وقال الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم) إن "الوية الحشد الشعبي

بغداد اليوم-الانبار

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بان القوات الأميركية، وقوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، سلمتا قاعدة الحبانية، في محافظة الأنبار، للقوات العراقية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأميركية، وقوات التحالف، بدآت بتس

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، عن اصابة معاون قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي لشؤون العمليات بتفجير "نفط خانة".

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "انفجار العبوة الناسفة على دورية تابعة للحشد الشعبي

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