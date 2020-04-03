رابطة الدوري الانكليزي: المسابقة لن تعود في مطلع آيار

2020/04/03 | 19:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن البريميرليج لن يتم استئنافه مطلع شهر آيار المقبل.

وتوقف النشاط الرياضي في معظم أنحاء العالم، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وعُقد اجتماع بين الأندية العشرين المشاركة في البريميرليج، اليوم الجمعة، وتم التطرق إلى التشاور مع اللاعبين لتخفيض 30% من أجورهم.

وقالت الرابطة في بيان: "نعلم جيدًا أن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لن تستأنف مطلع آيار المقبل، لن نستأنف المسابقة إلا حال الحصول على موافقة السلطات البريطانية".

وأضاف البيان: "موعد عودة المسابقة ما زال قيد المراجعة مع كافة الملاك والمسؤولين، حيث نعمل معًا خلال هذا الوقت الصعب لإيجاد حل".

وأكد: "هدفنا واحد وهو استكمال ما تبقى من مباريات الدوري وكأس الاتحاد، لأن ذلك سيمكننا من ضمان النزاهة الكاملة لكل مسابقة".

وتابع: "ورغم ذلك، أي استئناف للعب سواء بالنسبة للاتحاد الإنجليزي أو الرابطة الإنجليزية أو الدوريات الأقل، لن يعود إلا بتوصيات كاملة من الحكومة والسلطات الصحية".

وتطرق البيان بعد ذلك للحديث عن إمكانية مساهمة اللاعبين في مواجهة تلك الأزمة، من خلال التنازل عن جزء من مستحقاتهم.

وأوضح: "ستتناقش أندية الدوري الإنجليزي بشكل سري مع لاعبيها إمكانية خفض رواتبهم بنسبة 30%، في ظل الخسائر الفادحة والتي تسبب فيها التجميد الاضطراري للموسم، وذلك لحماية الموظفين الموجودين في المنظومة".

وشدد البيان: "هذه التوصية ستستمر تحت المراجعة الكاملة، وقد تتغير وفقًا للظروف".

وفيما يخص الدرجات الأقل، كشف البيان: "الرابطة أوصت بتقديم دعم بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني للرابطة الوطنية من أجل تخطي الصعوبات الخطيرة التي تعاني منها تلك الأندية".

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