🟠مدينة الطب تجري اكثر من ( ١٨٠٠) فحص مختبري لتشخيص فايروس كورونا خلال الأيام الخمس الماضية

2020/04/03 | 19:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مدينة الطب ان ملاكاتها العاملة في المختبر البايلوجي الجزيئي مستنفرة على مدار الساعة لإجراء الفحوصات المختبرية لتشخيص فايروس كورونا وان العمل على ثلاث شفتات لغرض إنجاز الفحوصات المختبرية وبينت […]

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