اضافة اسم العراق على قائمة المتداول في تويتر

2020/04/03 | 19:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح مركز الاعلام الرقمي DMC ان شركة تويتر قامت باجراء تغييرات فيما يتعلق بالترند، اي قائمة المواضيع المتداولة على منصتها، في خطوة طال انتظارها من قبل المستخدمين في العراق.واكد […]

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