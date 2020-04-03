برلماني عراقي يرد على نائب رفض تكليف الزرفي: أن لم تكشف المستور فأنت عورةٌ من عوراتهِ

2020/04/03 | 19:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رد النائب في البرلمان العراقي، كاظم الصيادي، على رئيس كتلة تحالف الفتح، النائب محمد الغبان خلال مطالبته إلى إلغاء تكليف عدنان الزرفي.ونشرت قناة الميادين اللبنانية المقربة من كتائب حزب الله اللبناني، تغريدة على موقع تويتر، تتضمن تصريحًا لرئيس كتلة تحالف الفتح النيابية، النائب محمد الغبان ويدعو من خلاله رئيس الجمهورية برهم […]

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