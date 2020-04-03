🟠مقررات خلية الازمة في محافظة نينوى

2020/04/03 | 19:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ١.يكون التحاق المجازين إلى وحداتهم مباشرة وعدم السماح لهم بالدخول والاختلاط والمدنيين ونقلهم بعجلات عسكرية بعد إجراء الفحص الأولي بمداخل المدن .٢.إجراء الفحص لجميع المنتسبين الملتحقين ومن […]

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