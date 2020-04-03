2020/04/03 | 19:25 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ١.
يكون التحاق المجازين إلى وحداتهم مباشرة وعدم السماح لهم بالدخول والاختلاط والمدنيين ونقلهم بعجلات عسكرية بعد إجراء الفحص الأولي بمداخل المدن .
٢.
إجراء الفحص لجميع المنتسبين الملتحقين ومن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠مقررات خلية الازمة في محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يكون التحاق المجازين إلى وحداتهم مباشرة وعدم السماح لهم بالدخول والاختلاط والمدنيين ونقلهم بعجلات عسكرية بعد إجراء الفحص الأولي بمداخل المدن .
٢.
إجراء الفحص لجميع المنتسبين الملتحقين ومن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠مقررات خلية الازمة في محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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