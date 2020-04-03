إصابة مقاتلين في الحشد الشعبي اثناء مشاركتهما بعملية نفط خانة

2020/04/03 | 19:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب معاون قائد عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي لشؤون العمليات أمجد احمد عباس العنبكي والمقاتل أكرم العنبكي، الجمعة، اثناء مشاركتهما في العملية الأمنية التي انطلقت في منطقة نفط خانة شرق ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن معاون قائد عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي لشؤون العمليات أمجد احمد عباس العنبكي والمنتسب في

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