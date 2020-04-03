جهاز الامن الوطني ينفي مسؤوليته عن إحصاء أعداد المصابين بفيروس كورونا

2020/04/03 | 19:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفى جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن احصاء اعداد المصابين بفيروس كورونا.وذكر الجهاز في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، :” ننفي مسؤولية الجهاز عن إحصاء أعداد المصابين بفيروس كورونا، على ضوء مغالطات وردت في تقرير احدى الوكالات الاجنبية وتبنته قناة الحرة”.وأضاف أن “دوره وواجبه الوطني والانساني ينحصر في اسناد […]

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