منتسبو الحشد الشعبي يتبرعون بـ80 قنينة دم لمستفشيات البصرة

2020/04/03 | 19:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت ممثلية تشكيل العتبة العلوية بالحشد الشعبي في محافظة البصرة، الجمعة، حملة تبرع بالدم للمساهمة في رفد المستشفيات لسد الحاجة الماسة في هذه الأيام ولاسيما في الأزمة الراهنة في ظل تطبيق حظر التجوال والنقص الحاصل في مصارف الدم.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن أغلب كوادر الممثلية تحركت، اليوم، على شكل وجبات

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