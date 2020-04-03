2020/04/03 | 19:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: د.نبيل المرسومي ارتبط انهيار أسعار النفط بانخفاض الطلب بنحو 10 ملايين برميل يوميا بسبب كورونا وفشل اتقاق أوبك+ ، ولم يكن ناجما ابدا عن زيادة الامدادات النفطية من أوبك التي لم تزد انتاجها إلا بمقدار 90 الف برميل يوميا خلال شهر آذار ، وعلى الرغم من ان الطلب على النفط انخفض بنسبة 10% إلا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كم ربح ترامب من حرب النفط الثالثة؟ نبيل المرسومي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كم ربح ترامب من حرب النفط الثالثة؟ نبيل المرسومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).