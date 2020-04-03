🟠تفاصيل حول المصاب بكورونا في الانبار

2020/04/03 | 19:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعلن دائرة صحة الانبار عن تسجيل حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لطبيب مقيم اقدم كسور يعمل في مستشفى الفلوجة التعليمي من اهالي بغداد / السيدية وكان مجاز والتحق للعمل […]

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