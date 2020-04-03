الى / دواعش السياسة العراقيين “لو اعطتكم ايران ماء العين لم تنتهي احقادكم كأجدادكم ولو غسلتكم بماء زمزم لم تتطهروا كأسيادكم ال سعود”

2020/04/03 | 19:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن سالم قضية الحب والكره والبغض راجعة الى دوافع ونوازع نفسية وكذلك يعود الى النطفة الطاهرة من غيرها وكذلك تاريخ الاجداد ومايهمنا اليوم لماذا هذا الحقد والكره تجاه ايران من قبل دواعش السياسة العراقيين وهل جزاء الاحسان الا الاحسان يوم مادخل الافغاني والشيشاني وباقي الجنسيات من الدواعش وانتهكت الاعراض وسبيت الحرمات في الوقت الذي كانت […]

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