الحشد الشعبي يجري فحصا طبيا لمقاتليه المجازين

2020/04/03 | 19:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى تشكيل سرايا الدفاع الوطني، الجمعة، فحصاً طبياً لمقاتليه المجازين حفاظاً على سلامتهم والتأكد من خلوهم من اعراض الإصابة بفيروس كورونا.

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