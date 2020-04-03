الحشد الشعبي ينهي عملية “نفط خانة” بتفتيش وتأمين 250 كم

2020/04/03 | 19:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، العملية الأمنية في منطقة نفط خانة شرق ديالى بتأمين وتفتيش مساحة تقدر بـ250 كم بالإضافة الى العثور على مضافة تحتوي على مواد لوجستية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي متمثلة بالألوية الأول و20، و23، فضلا عن المديريات والمعاونيات التابعة للحشد وهي

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