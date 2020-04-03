مستشار محافظ الانبار ينفي عبر ” العهد نيوز” تنظيم مهرجان يتعارض مع فرض حظر التجوال الصحي

2020/04/03 | 19:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار نفى مستشار محافظ الانبار للشؤون الثقافية علي سليمان الدليمي، اليوم الجمعة، الانباء التي تحدثت عن تنظيم مهرجان جماهيري يتعارض مع قرار فرض حظر التجوال الصحي لتجنب الاصابة بمرض كورونا .وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” كافة مدن الانبار لم تشهد اي احتفالية جماهيرية تتعارض مع قرار فرض حظر […]

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