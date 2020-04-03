عمليات إنعاش الليرة التركية في مهبّ «كورونا»

2020/04/03 | 19:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشلت الحكومة التركية، في تحقيق الخطة التي عملت من أجلها لحماية البلاد من الانزلاق إلى مرحلة من الاضطراب الاقتصادي والمالي، ولم تسفر محاولاتها في السيطرة على أسعار صرف العملات الأجنبية، […]

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