شرطة ذي قار تدخل حالة إنذار بعد خروج المتضررين من الحظر الوقائي بتظاهرات حاشدة

2020/04/03 | 19:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه قائد شرطة ذي قار ناصر الأسدي، اليوم الجمعة، بدخول القوات الأمنية في المحافظة حالة الانذار والتحاق كافة القوة وتطبيق حظر تجوال عام في المحافظة بعد خروج المتضررين من الحجر المنزلي وتوقف مصالحهم بتظاهرات عارمة في المحافظة.وخرج العشرات من أهالي الناصرية بتظاهرات مساء اليوم وسط المدينة للمطالبة بتوفير مخصصات مالية لهم […]

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