بالصور.. حرق إطارات في تقاطع التربية وسط الناصرية وقوات الأمن تستعد لتفريق التجمعات

2020/04/03 | 19:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشهدت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، مساء اليوم الجمعة، عودة جديدة للتظاهرات دون سابق إنذار، حيث تجمع العشرات من شباب المدينة وقاموا بحرق الاطارات في تقاطع التربية.وقال مراسل "كلكامش برس" ان تجمعات كبيرة من المواطنين قامت بحرق الاطارات وسط تقاطع التربية قرب ساحة الحبوبي وسط الناصرية.وأضاف ان قوات الرد السريع "سوات" ومكافحة الشغب، تستعد لاقتحام تلك المجاميع لخرقهم حظر التجوال، فيما بدأت بإطلاق النار واطلاق الغاز المسيل للدموع.يذكر ان مراسل "كلكامش برس" افاد في وقت سابق من مساء اليوم، بقيام العشرات من الدراجات النارية بكسر حظر التجوال الوقائي في المحافظة.ومن بعدها تم قطع جسر النصر ويط مدينة الناصرية.

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