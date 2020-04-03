بالصور.. اكتشاف جديد في كركوك لتعفير وتعقيم الشوارع

2020/04/03 | 19:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادساهم مواطن من محافظة كركوك، اليوم الجمعة، بتطوير آلية تعفير وتعقيم الشوارع في حملة المحافظة لمكافحة فيروس كورونا.وقالت مديرية الدفاع المدني في كركوك، ان المواطن "قام اليوم بتسليم الالية والمشاركة في تعفير وتعقيم شوارع المدينة".واضافت انه تم "تسليم الالية إلى الاجهزة المختصة في المحافظة، لتجربة الطريقة الجديدة عبر رش الرذاذ في الهواء بشكل مكثف".

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