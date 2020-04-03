كركوك تعلق على حالة إصابة بكورونا أعلنتها بغداد

2020/04/03 | 19:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مدير عام صحة كركوك صباح نامق يوم الجمعة إن دائرته لم تتلق أي كتاب رسمي بشأن الإصابة التي أعلنتها وزارة الصحة العراقية في المحافظة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية بينها إصابة بمحافظة كركوك.

وقال نامق في تصريح خاص لشفق نيوز، "لم يصلنا أي كتاب رسمي من وزارة صحة العراقية بشأن الإصابة الجديدة".

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