الخارجية الامريكية تصدر ’’تنبيهاً’’ لمواطنيها في العراق وتحدد طرق المغادرة

2020/04/03 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الجمعة، ’’تنبيهاً صحياً’’ لمواطنيها المتواجدين داخل الاراضي العراقية، بعد اعلان وزارة الصحة العراقية تسجيل عدد من الاصابات بفيروس كورونا، فيما حددت طرق المغادرة من العراق لمن يرغب من مواطنيها.

بغداد اليوم-بغداد

توافد عدد من المتظاهرون، الجمعة، إلى ساحة الحبوبي، وسط مدينة الناصرية، لمنع قوات الشغب من التقدم.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، إن "قوات مكافحة الشغب، تتقدم الى ساحة الحبوبي، وسط مدينة الناصرية".

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بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الجمعة، بأن القوات الامنية اطلقت الرصاص الحي لتفريق عشرات المتظاهرين وسط الناصرية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من أهالي الناصرية تظاهروا مساء اليوم وسط المدينة للمطالبة

بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الجمعة، عن نتائج العمليات العسكرية لقوات الحشد ضد تنظيم داعش خلال الـ72 ساعة الماضية في 3 محافظات.

وقال الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم) إن "الوية الحشد الشعبي

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