2020/04/03 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

توافد عدد من المتظاهرون، الجمعة، إلى ساحة الحبوبي، وسط مدينة الناصرية، لمنع قوات الشغب من التقدم.

...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. المتظاهرون يتوافدون إلى ساحة الحبوبي لمنع قوات الشغب من التقدم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. المتظاهرون يتوافدون إلى ساحة الحبوبي لمنع قوات الشغب من التقدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).