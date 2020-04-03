بالفيديو.. خروج حظر التجوال عن السيطرة في ذي قار

2020/04/03 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقاطع مصورة اظهرت خروج حظر التجوال عن السيطرة في ذي قار....





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