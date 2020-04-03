2020/04/03 | 19:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الجمعة، تسجيل 48 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 48 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 48 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).