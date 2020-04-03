الكويت تعتزم رفع إنتاج النفط إلى 3.15 مليون ب/ي في نيسان

2020/04/03 | 19:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الجمعة، عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية قوله إن الكويت ستزيد انتاج النفط في نيسان حتى يصل إلى حوالي 3.15 برميل يوميا.

وذكرت الوكالة أن الزيادة في الانتاج ستأتي من المنطقة المحايدة، وهى منطقة على الحدود مع السعودية يتشارك البلدان انتاج الخام فيها.

وأعلن وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، الجمعة، استئناف شحنات الخام من المنطقة المحايدة للمرة الأولى في خمس سنوات.

وكانت السعودية والكويت، وهما عضوان في منظمة أوبك، قد اتفقتا العام الماضي على إنهاء نزاع استمر خمس سنوات حول المنطقة المحايدة المعروفة أيضا باسم المنطقة المقسومة.

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