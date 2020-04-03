الأمن الوطني ينفي مسؤوليته عن إحصاء المصابين بكورونا

2020/04/03 | 19:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن إحصاء اعداد المصابين بفيروس كورونا على ضوء مغالطات وردت في تقرير احدى المؤسسات الخبرية الاجنبية.

وذكر الجهاز في بيان تلقت "الغد برس"، انه "ينفي جهاز الأمن الوطني، مسؤوليته عن إحصاء اعداد المصابين بفيروس كورونا على ضوء مغالطات وردت في تقرير احدى الوكالات الاجنبية وتبنته قناة الحرة".

واضاف ان "دور وواجب الجهاز الوطني والانساني ينحصر في اسناد الكوادر الصحية البطلة والتعاون مع الوزارات الامنية في تطبيق حظر التجول، علاوة على متابعة اسعار المواد الغذائية، والمحاصيل الزراعية للحيلولة دون استغلال تجار الازمات للمواطن؛ كما بادر في حملات التعفير؛ فضلا عن توزيع السلات الغذائية لاصحاب الدخل المحدود مساهمة منه في دعم شرائح المجتمع مضافا الى المهام الاستخبارية الملقاة على عاتقه".

ونوه الأمن الوطني الى ان "الجهة الوحيدة المخولة بإجراء الاحصائيات هي وزارة الصحة بالاشتراك مع منظمة الصحة الدولية"، محذراً "بشدة محاولات بعض وسائل الاعلام لتزييف الحقائق ونشر افتراءات الهدف منها تضليل الراي العام في هذا الوقت العصيب".

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