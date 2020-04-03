استجابة لدعوات الأهالي.. الحشد الشعبي ينفذ حملة تعفير في الديوانية

2020/04/03 | 19:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الحشد الشعبي، الجمعة، حملة تعفير وتعقيم في منطقة البوجاسم بمحافظة الديوانية وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوافل الدعم اللوجستي التابعة لهيئة الحشد الشعبي مستمرة بحملاتها المتنوعة بين التغذية و التعقيم، إذ بادرت قافلة (نصر العراق الخيرية) بالتعاون مع مكتب الحشد الشعبي في الديوانية

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