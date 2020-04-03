الفرفار العياشي - ازمة فيروس كورونا و انسحاب الاليات التقيلة .

2020/04/03 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي الانسان المغربي عموما , وجد نفسه امام واقع جديد , واقع صدمة فيروس كورونا و تداعياته , كل شئ حوله تغير, و ان فيروسا سيغير مجرى التاريخ و الاقتصاد و السياسة و الاجتماع و الادب و الثقافة و الفن و الابداع .في زمن الازمة اختفاء مجموعة ممن كانوا يؤثرون في الفضاء العمومي في بعديه الواقعي و الافتراضي , و الذي كان متضخما بمنسوب كبير من اشكال اللاعقل , و من تفاهات المغنيين و حكاياتهم و هويات اللاع......

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