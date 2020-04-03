كورونا يكبّد الاقتصاد العالمي بخسائر قد تتخطى 4 آلاف مليار دولار

2020/04/03 | 20:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة توقّع بنك التنمية الآسيوي اليوم أن ترواح كلفة تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بين ألفي مليار و4100 مليار دولار، أي ما يعادل 2,3 إلى 4,8 % من الناتج الإجمالي المحلي العالمي.وأوضحت المنظمة، ومقرها في مانيلا، في تقرير نشرته أن التقديرات قد تكون أقل من الواقع كونها لا تأخذ بالاعتبار […]

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