العبيدي: نأمل من المؤقتة ان يكون عملها زاخرا

2020/04/03 | 20:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عبر وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي، اليوم الجمعة، عن تمنياته ان يكون عمل اللجنة المؤقتة لإدارة الكرة العراقية زاخرا.

وقال العبيدي في رسالة بمناسبة تسلم اللجنة المؤقتة لإدارة الكرة العراقية بشكل رسمي من الاتحاد الدولي الفيفا انه "الاخوة الأعزاء، جماهيرنا الرياضية، أسرة كرة القدم بالأخص، نبارك لكم حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم اختيار نخبة من الشخصيات الرياضية والأكاديمية لإدارة دفة القيادة المؤقتة لاتحاد الكرة المركزي".

واضاف، "يطيب لي بهذه المناسبة ان أتقدم بالشكر والعرفان والتقدير لكل الشخوص السابقين الذين تسنموا مهام إدارة اتحاد اللعبة الجماهيرية الأولى في العراق والعالم، سواء اتحاد الكرة السابق وعلى رأسه عبد الخالق مسعود أم المُكلف بإدارة شؤونه مؤقتاً فيما بعد أحمد عباس، ونثمن لهم جهودهم المشهودة كونهم قدموا كل ما يستطيعون تقديمه".

وتابع "كما نبارك للجنة الجديدة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم الثقة المطلقة لتكون لجنة تطبيعية مؤقتة تدير عمل الاتحاد العراقي لمدة ستة أشهر قادمة ونرجو أن تكون زاخرة بالعمل الذي يحقق طموح الشارع الرياضي وأهل الشأن، وسنكون عوناً وسنداً لهم في ذلك، التوفيق والسداد للهيئة التطبيعية في عملها الجديد".

ودعا العبيدي الى تظافر الجهود من اجل إنجاح مهمتهم، كون المرحلة القادمة تتطلب إصلاح المسار على وفق أسس علمية واستراتيجية واضحة لبناء كرة قدم حقيقية، والسعي لتحديث وتطوير جميع مفاصله.

واشار الى انه "بهذه المناسبة ومع توقف جميع الانشطة الرياضية في دول العالم أجمع كما تعلمون، نطمح ان تكون مدة التوقف هذه لمراجعة وإعادة الحسابات ودراسة المقترحات التي من شأنها خدمة اللعبة وجماهيرها".

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