مياه الأمطار تغرق أحياء الموصل

2020/04/03 | 20:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي يوم الجمعة بأن مياه الأمطار أغرقت عدة أحياء في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن مياه الأمطار الغزيرة أغراقت عدة أحياء في الموصل بينها المطاحن والطيران والعربي.

وأضاف المصدر أن الشرطة وفرق الدفاع تعمل على انتشال العائلات العالقة وسط مياه الأمطار.

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