بيان من وزارة الدفاع بخصوص لقاء الزرفي برئيس اركان الجيش

2020/04/03 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الدفاع، الجمعة، بيانا، بشأن لقاء رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، مع رئي...





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