صحة الديوانية: نتائج 60 حالة من اهالي عفك سالمة من أي صابة بكورونا

2020/04/03 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ الديوانية

أعلنت دائرة الصحة بمحافظة الديوانية، اليوم الجمعة، سلامة 60 حالة اشتبه باصابتها بفيروس كورونا من اهالي قضاء عفك.

وذكرت دائرة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "نتائج 60 نموذج من اهالي قضاء عفك وصلت الآن، وكانت سالبة"، مشيرة إلى أن "الحجر المنزلي سيستمر لمدة 14 يوم للاطمئنان اكثر".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق.

وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا، أن "مختبرات الوزارة سجلت 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وزعت على مناطق، بغداد الكرخ 3 إصابات، ومدينة الطب إصابة واحدة، وفي جانب الرصافة من العاصمة إصابة واحدة أيضا".

وأضاف البيان، أن "الوزارة سجلت 4 إصابت في محافظة البصرة، و9 إصابات في النجف، و12 إصابة بمحافظة ذي قار، وفي أربيل سجلت 3 إصابات، فيما سجلت كل من كركوك والمثنى والانبار وبابل، إصابة واحدة لكل منها".

وأكد بيان الصحة، عدم تسجيل وفيات لهذا اليوم في عموم البلاد بسبب الفيروس، فيما أشار إلى تسجيل "24 حالة شفاء تام، واحدة منها في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، ومدينة الطب 4 حالات شفاء، وفي النجف 8 حالات شفاء، والبصرة 10 حالات، وأربيل حالة شفاء واحدة".

وأشار بيان الموقف الوبائي لليوم الجمعة، إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 820 في عموم البلاد، ومجموع وفيات بلغ 45، مقابل 226 حالة شفاء تام من الفيروس".

بغداد اليوم- بغداد

نشرت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الجمعة، صورا لوجبات الطعام المقدمة للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وجاء في تعليق على الصور، التي نشرها رئيس اللجنة النائب ارشد الصالحي "تتابع لجنة حقوق الانسان النيابية، وجبات ال

بغداد اليوم- ديالى

تظاهر العشرات من نازحي مخيمي الوند في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، الجمعة، للمطالبة بتدخل فوري من قبل وزارة الهجرة حيال ملف الادارة.

وقال مدير هجرة خانقين (100 كم شمال شرق بعقوبة) علي غازي آغا في حديث لـ(بغداد اليوم) ان &

بغداد اليوم- متابعة

أفاد حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، بتسجيل 562 حالة وفاة جديدة في آخر 24 ساعة، ليرتفع عدد الوفيات بالولاية إلى 2935.

وأضاف كومو أن عدد الإصابات المسجلة في الولاية ارتفع إلى 102863 بعد أن كانت 92381 حالة أمس الخميس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة الديوانية: نتائج 60 حالة من اهالي عفك سالمة من أي صابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة الديوانية: نتائج 60 حالة من اهالي عفك سالمة من أي صابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).