شاب يعيش في المطار أسبوعا كاملا بسبب كورونا

2020/04/03 | 20:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

لم يتمكن الشاب إيغور بوزين، المقيم في مدينة سان بطرسبورغ، من العودة إلى روسيا بعد قضائه عطلة في سريلانكا، كونه مواطنا أجنبيا يحمل جنسية طاجيكستان.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، سافر إيغور في آذار الماضي لقضاء إجازته مع بعض الأصدقاء وفي طريق العودة اضطر للبقاء في مطار الدوحة حيث قضى فيه أسبوعا بعد منعه من صعود طائرة الإجلاء الروسية ليعود إلى مدينة سان بطرسبورغ.

وبعد مفاوضات طويلة أبرمت بين السفارة الطاجيكية مع الروسية لدى قطر تمكن الشاب من الصعود إلى الطائرة إلا أنه واجه مشكلة جديدة في مطار بولكوفو حيث منع من دخول روسيا بسبب إغلاق الحدود وعملا بالقرار الذي يمنع المواطنين الأجانب من دخول البلاد على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وكتب إيغور في صفحته على "إنستغرام": "حياتي مرتبطة تمامًا وبالكامل بسان بطرسبورغ، لقد كنت أعيش هناك منذ طفولتي، وأقاربي هناك أيضًا".

وأوضح الشاب: "لما يسمح لي بالدخول إلى روسيا، لأنني لم أكن أملك وثيقة حول الاتفاق بين سفارتي روسيا وطاجيكستان، ولا يوجد تأكيد على وصولي".

ونتيجة لذلك، أمضى بوزين أكثر من 12 ساعة في منطقة العبور في مطار بولكوفو، وبعد ذلك أعيد إلى الدوحة.

وأكد مصدر في إحدى كبرى شركات النقل الجوي الروسية، اليوم الجمعة، أنه اعتبارا من 4 نيسان سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية المخصصة لإعادة المواطنين الروس من الخارج.

هذا وعلقت روسيا يوم 27 آذار ، على خلفية انتشار وباء فيروس المستجد (كوفيد-19)، الرحلات الجوية المنتظمة والعارض مع الدول الأخرى.

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