محافظ واسط يعلن تماثل مصابين اثنين بكورونا للشفاء

2020/04/03 | 20:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلن محافظ واسط محمد المياحي، تماثل مصابين اثنين بفيروس كورونا في المحافظة للشفاء.

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