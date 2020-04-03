انشيلوتي : انشغلنا بالتكنلوجيا وفرطنا بالانسانية حتى انذرنا

2020/04/03 | 20:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية _أين} قال التقني الإيطالي كارلو أنتشلوتي مدرب فريق إيفرتون الإنجليزي، إن تفشّي فيروس “كورونا” عبر أرجاء المعمورة، سيُغيّر نظرة البشر إلى الحياة.وأوضح كارلو أنتشيلوتي أن تفشّي فيروس “كورونا”، جعل البشر يُعيدون مدّ جسور التواصل مع أهلهم وأقاربهم، بعدما كانوا متنافرين وهائمين على وجه الأرض، ومُنشغلين بِالهاتف المحمول، والتكنولوجيا عموما.وأضاف المدرب السابق للمدافع فوزي غلام ومتوسط الميدان الهجومي آدم الوناس، في مقابلة صحفية أدلى بها لِجريدة “ليكيب” الفرنسية، الجمعة، أن فيروس “كورونا” أشبه بِإنذار “ربّاني” للبشر (استعمل لفظ “الطبيعة” صاحبة الإنذار)، حتى يستفيقوا ويُعيدون النظر في الجانب الإجتماعي، وأيضا إصلاح المنظومة الصحية.وعن كيفية قضائه الحجر الصحي، قال أنتشيلوتي إنه جهّز حجرة في بيته وزوّدها بِمعدّات ضرورية لِممارسة الرياضة، كما يتفرّج على المقابلات الكروية، ويتّصل بين الفينة والأخرى بِزملائه في الجهاز الفني لِفريق إيفرتون، وأيضا اللاعبين.وبِشأن استئناف نشاط البطولة الإنجليزية، قال التقني الإيطالي كارلو أنتشيلوتي إنه مُنشغل بِالأرواح التي تسقط يوميا بِسبب فيروس “كورونا”، وعلاج المصابين، وأيضا الوقاية ومحاربة هذه الجائحة.أمّا العودة إلى المنافسة الرياضية فذلك أمر ثانويّ.

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