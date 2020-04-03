ارتفاع قياسي للوفيات والاصابات بكورونا في امريكا

2020/04/03 | 20:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مساء اليوم الجمعة، أكثر من 26 ألف إصابة ونحو ألف حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.وبحسب بيان لمراكز مكافحة الأمراض، فقد سجلت 26 ألفاً و135 إصابة جديدة ليرتفع العدد الكلي إلى 239 ألفاً و279 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5443 حالة بعد تسجيل 930 جديدة.واشار الى أن أرقام المراكز لاتعكس بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية.

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