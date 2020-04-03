2020/04/03 | 20:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد قائد شرطة ذي قار، العميد ناصر لطيف الاسدي، مساء اليوم الجمعة، ان الوضع الامني مسيطر عليه في المحافظة.وقال الاسدي، في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الموقف مسيطر عليه والاجهزة الامنية منتشرة في كل مكان".وأضاف "نتعامل مع الموقف بحكمة للحفاظ على ارواح المتظاهرين وحماية ساحة الحبوبي والمتظاهرين الايجابيين وشكرنا العالي لهم".وطالب الاسدي "الجميع بالالتزام بالحظر والبقاء في المنزل للحفاظ على سلامتهم".وشهدت مدينة الناصرية، مساء اليوم الجمعة، قيام عشرات الدراجات النارية بكسر حظر التجوال والخروج للتجوال وسط المدينة.فيما قامت تجمعات كبيرة من المواطنين قامت بحرق الاطارات في مدينة الناصرية.وافاد مصدر امني لـ"كلكامش برس" مساء اليوم الجمعة، بان "قيادة الشرطة اعلنت حالة الانذار للسيطرة على الوضع".

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