2020/04/03 | 20:54 - المصدر: تسريبات نيوز

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠 بالصور إغلاق منطقة الشعب شمالي بغداد بالكتل الكونكريتية في إجراء لمنع خرق قرار حظر التجوال والحفاظ على حياة الأهالي من تفشي فيروس كورونا.) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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