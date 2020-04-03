2020/04/03 | 20:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة رأى النائب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلدواي، اليوم الجمعة، ان المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي اصبح من الماضي ولن يستطيع تمرير حكومته داخل مجلس النواب.وقال البلداوي في حديث متلفز لـقناة “العهد الفضائية”، ان ” رئيس الجمهورية برهم صالح كلف شخصية جدلية من مزدوجي الجنسية، “مبينا ان “الزرفي اصبح من الماضي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الصادقون لـ”العهد”: الزرفي اصبح من الماضي والكتل السياسية اتفقت على عدم تمريره) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الصادقون لـ”العهد”: الزرفي اصبح من الماضي والكتل السياسية اتفقت على عدم تمريره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).