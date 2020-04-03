الزرفي يتقدم خطوة أخرى: ملف الكابينة الوزارية في البرلمان غداً

2020/04/03 | 20:58 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



على الرغم من الرفض والاعتراضات الشديدة التي يواجهها رئيس الوزراء المكلف، من قبل أطراف ...

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